Richter Alexander Hold
Folge 40: Pille im Backofen
46 Min.Folge vom 13.10.2011Ab 12
Hakan Lehnen soll seine schwangere Freundin Sarah zwei Tage lang in einem Keller eingesperrt haben. Der 29-Jährige hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als zusammen mit ihr ein Baby zu bekommen. Doch Sarah wollte lieber erst ihre Karriere vorantreiben. Als die junge Frau trotz Anti-Baby-Pille plötzlich schwanger wird, ist sie entsetzt und entscheidet sich für eine Abtreibung. Hat Hakan seine Freundin eingesperrt, damit sie den Abtreibungstermin verpasst?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
