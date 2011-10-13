Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 40vom 13.10.2011
46 Min.Folge vom 13.10.2011Ab 12

Hakan Lehnen soll seine schwangere Freundin Sarah zwei Tage lang in einem Keller eingesperrt haben. Der 29-Jährige hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als zusammen mit ihr ein Baby zu bekommen. Doch Sarah wollte lieber erst ihre Karriere vorantreiben. Als die junge Frau trotz Anti-Baby-Pille plötzlich schwanger wird, ist sie entsetzt und entscheidet sich für eine Abtreibung. Hat Hakan seine Freundin eingesperrt, damit sie den Abtreibungstermin verpasst?

