Richter Alexander Hold
Folge 45: Staffel 10 Folge 45
45 Min.Folge vom 20.10.2011Ab 12
Der 22-jährige arbeitslose Joey Wagner soll nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft seinen Komplizen David Paul erschossen haben, weil der Gewissensbisse bekommen hatte und der Polizei einen anonymen Hinweis gab. Joey bestreitet die Tat vehement. Er muss schon für den Raubüberfall büßen und will nicht auch noch wegen Mordes verurteilt werden. Aber die Tatwaffe stammt aus seinem Handschuhfach ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1