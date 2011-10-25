Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 48vom 25.10.2011
46 Min.Folge vom 25.10.2011Ab 12

Kerstin Steinmann gab sich beim Telefonsex immer als sexy Latina aus. Wurde sie jetzt von einem enttäuschten Freier angegriffen und verletzt, nachdem er die übergewichtige Frau erstmals zu Gesicht bekommen hat?

SAT.1
