Richter Alexander Hold

Tödliche Spritztour

SAT.1Staffel 10Folge 51vom 28.10.2011
Tödliche Spritztour

Richter Alexander Hold

Folge 51: Tödliche Spritztour

46 Min.Folge vom 28.10.2011Ab 12

Der 19-jährige Ralf Herweg soll betrunken mit dem Cabrio seines Vaters gefahren sein, um die hübsche Karolin zu beeindrucken. Karolin kam bei der Fahrt ums Leben. Ralf fehlt allerdings scheinbar jede Erinnerung von dem Unfall.

SAT.1
