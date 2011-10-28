Richter Alexander Hold
Folge 51: Tödliche Spritztour
46 Min.Folge vom 28.10.2011Ab 12
Der 19-jährige Ralf Herweg soll betrunken mit dem Cabrio seines Vaters gefahren sein, um die hübsche Karolin zu beeindrucken. Karolin kam bei der Fahrt ums Leben. Ralf fehlt allerdings scheinbar jede Erinnerung von dem Unfall.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1