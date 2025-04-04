Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 540
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 540: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Heute: Eine schwere Gehirnerschütterung ist das vorläufige Ende eines erbitterten Nachbarschaftsstreits. Doch wie konnte es soweit kommen? Und: Bei einem heftigen Streit soll Jost Klarenbach seinen Azubi Leon Schacht mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen haben. Doch was war der Streitauslöser?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen