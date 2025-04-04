Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 526
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Folge 526: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Das Findelkind: Ein Neugeborenes wird in der eisigen Februarkälte im Park ausgesetzt. Warum wollte Tanja Mertens ihr Baby unter allen Umständen loswerden? Siebzehn Jahre später: Der Geschäftsmann Joe Maggipinto ist am Boden zerstört. Seine Ex-Geliebte Julia Schiller behauptet, dass er Sex mit seiner eigenen Tochter hatte.

SAT.1
