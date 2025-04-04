Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 515
Folge 515: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Heute: Vor den Augen zahlreicher Kinder erleiden elf Kleintiere einen qualvollen Tod. Doch Siegmar Stellmacher bezeichnet das Hackfleisch-Massaker als anspruchsvolle Performance-Kunst! Und: Torsten erwischt seine Frau beim Sex mit einem fremden Mann und verprügelt den Nebenbuhler nach Strich und Faden.

