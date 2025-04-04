Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 516
Folge 516: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Die Autobahn wird zur Todesfalle, weil Michael Hürther mit seinem LKW auf die Gegenfahrbahn rast. Warum hat der Berufsfahrer vier Menschen in den Tod geschickt? Und: Iris stürzt nachts in wilder Panik eine Klippe runter - seitdem liegt sie im Koma. Wurde aus einem Scherz ihrer Freundinnen bitterer Ernst?

