Richterin Barbara Salesch
Folge 516: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Die Autobahn wird zur Todesfalle, weil Michael Hürther mit seinem LKW auf die Gegenfahrbahn rast. Warum hat der Berufsfahrer vier Menschen in den Tod geschickt? Und: Iris stürzt nachts in wilder Panik eine Klippe runter - seitdem liegt sie im Koma. Wurde aus einem Scherz ihrer Freundinnen bitterer Ernst?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1