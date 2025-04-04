Richterin Barbara Salesch
Folge 541: Richterin Barbara Salesch
Heute: Jochen soll seinem 13-jährigen Sohn Marco ein pikantes Geburtstagsgeschenk gemacht haben: Hat er tatsächlich eine Prostituierte für den Jungen bestellt? Und: Mit Bisswunden im Nacken wird Petra am Waldrand blutend zurückgelassen. Wurde sie das Opfer eines Verrückten, der in der Vollmondnacht sein Unwesen trieb?
