Richterin Barbara Salesch
Folge 544
44 Min.Ab 12
Heute: Anita Klöpke erleidet einen Jochbeinbruch, als ihr die Wohnungstür gegen den Kopf knallt. War es ein Unfall oder wurde sie das Opfer eines Drückers? Und: Mit einer Gehirnerschütterung und zahlreichen Blessuren endet ein netter Spieleabend von zwei befreundeten Nachbarspärchen. Warum ist Rolf so ausgeflippt?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
