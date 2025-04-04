Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 546
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 546: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Sonja Pock wird mit gestohlenem Schmuck und Bargeld im Wert von über 80.000 Euro von der Polizei geschnappt. Hat sie den Tresor ihrer Vermieterin Larissa Kuhn heimlich ausgeräumt? 2. Fall: Snowboarder Max Lindmann zieht sich schwerste Verletzungen zu, als er von seinem Konkurrenten an den Sessellift geknotet wird. War es nur ein Scherz?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen