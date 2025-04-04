Richterin Barbara Salesch
Folge 573: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Zerbrochene Träume: Steffens Flirt mit Melanie endet blutig - ihre versprochenen Zärtlichkeiten bleiben aus. Stattdessen zerschmettert sie Steffen mit einem Brecheisen die Knie! / Der Liebeszauber: Martina ist verzweifelt, sie will ihren Ex zurück - mit allen Mitteln! Die schwarze Zauberkunst eines Gurus scheint ihre letzte Hoffnung zu sein!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
