Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 573
Folge 573: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Zerbrochene Träume: Steffens Flirt mit Melanie endet blutig - ihre versprochenen Zärtlichkeiten bleiben aus. Stattdessen zerschmettert sie Steffen mit einem Brecheisen die Knie! / Der Liebeszauber: Martina ist verzweifelt, sie will ihren Ex zurück - mit allen Mitteln! Die schwarze Zauberkunst eines Gurus scheint ihre letzte Hoffnung zu sein!

SAT.1
