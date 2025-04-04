Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 586
Folge 586: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Unerwünschte Liebe: In einem zwanghaften Liebesrausch dringt Lutz in die Wohnung seiner Angebeteten Tabea ein. Warum kann er nicht die Finger von der jungen Ärztin lassen? / Die giftige Tochter: Der Hals der kleinen Jana ist verätzt, nachdem sie mit Putzmittel versetzte Vanillesoße gelöffelt hat. Mutter Bettina behauptet, dass Stieftochter Petra das Baby umbringen wollte!

