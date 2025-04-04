Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 598
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 598: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die neunjährige Yvonne wird über eine Woche in einer Waldhütte festgehalten, weil ihr Vater Bundesliga-Schiedsrichter ist. War der Entführer ein kranker Fan? 2. Fall: Mit einem Barhocker schlägt Rainer in der Kneipe auf zwei Menschen ein - einer davon ist sein Liebhaber Ben. Was steckt dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen