Folge 603: Richterin Barbara Salesch
Verhängnisvoller Strip: Brutaler Sex statt harmloser Fotoerotik - so endet für Gogo-Girl Natalie ein Vorstellungsgespräch. Fotograf Dennis behauptet, Natalie habe ihn verführt. / Die Knechtschaft: Unter Höllenqualen schuftet der Schwarzarbeiter Vladimir wochenlang für den Braumeister Walter Rohde. Doch statt Lohn gibt es harte Schläge!
