Richterin Barbara Salesch
Folge 614: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: Mit dem Auto rast Tina auf die Frau ihres Geliebten zu und bricht ihr einen Unterschenkel. War es wirklich ein Unfall oder wollte Tina ihre Nebenbuhlerin ausschalten? Und: Gleich zwei Frauen soll Alfred die Ehe versprochen haben, bevor er ihnen viel Geld abgeschwatzt hat. Sind die Frauen einem Heiratsschwindler auf den Leim gegangen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1