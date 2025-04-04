Richterin Barbara Salesch
Folge 627: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Bei einem Raubüberfall wird Kioskbesitzerin Margarethe verprügelt. Die alte Frau wollte nicht kampflos ihre Tageseinnahmen herausrücken und musste dafür büßen. 2. Fall: Sabine schlägt ohne ersichtlichen Grund Thomas mit einer Taschenlampe k.o. Sie selbst kann sich an nichts erinnern und behauptet, sie sei Schlafwandlerin.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1