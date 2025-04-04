Richterin Barbara Salesch
Folge 652: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: Vor dem Nichts steht der Schreinermeister Rudi Gohr, nachdem seine Werkstatt abgebrannt ist. Er ist sich sicher, dass sich der fahrende Geselle Stefan Hamm nach einem Streit rächen wollte. Und: Eine schwere Kopfverletzung trägt die Oktoberfest-Wirtin Gerda nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit dem farbigen Gläserspüler Ben davon. Ben behauptet, im Streit sei es um sein redlich verdientes Trinkgeld gegangen, dass die raffgierige Gerda ihm abnehmen wollte.
