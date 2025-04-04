Richterin Barbara Salesch
Folge 657: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Auf dem Weg nach Hause wird die blinde Manuela Peiker von einem Triebtäter überfallen. Nur mit Glück gelingt es ihr zu entkommen. Die junge Frau meint, dass es Andreas Hadas war. 2. Fall: Nach einem Bad im Moor läuft Vivian Minger splitterfasernackt nach Hause. Wollte sie die Bewohner des bayerischen Dorfes provozieren oder hat ihr Marianne Rogler tatsächlich die Kleider gestohlen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1