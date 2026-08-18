Ridiculousness
Folge vom 18.08.2026: Sterling und Lolo Wood XVI
21 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 16
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo das Model Lolo Wood. Gemeinsam zerstören sie Beton in "Betonrandale", entdecken kaltblütige Reptilien in "Reptilien Rage" und lernen die Gefahr von Live-Aufnahmen in "Das letzte Mal Live".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19-20, Season 22-25, Season 25-31, Season 31, Season 33-35, Season 35-40, Season 40-43: MTV Germany