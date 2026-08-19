Ridiculousness
Folge vom 19.08.2026: Sterling und Lolo Wood XVII
21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 16
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo das Model und Fitnessinfluencerin Lolo Wood. Gemeinsam haben sie "Spaß mit dem Gabelstapler", treffen auf Kinder in "faszinierte Knirpse" und haben "Probleme mit dem Korken" beim Öffnen des Champagners.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19-20, Season 22-25, Season 25-31, Season 31, Season 33-35, Season 35-40, Season 40-43: MTV Germany