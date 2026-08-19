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Ridiculousness

Sterling und Lolo Wood XVII

MTV liveFolge vom 19.08.2026
Sterling und Lolo Wood XVII

Sterling und Lolo Wood XVIIJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 19.08.2026: Sterling und Lolo Wood XVII

21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 16

In der Sendung begrüßen Rob und Steelo das Model und Fitnessinfluencerin Lolo Wood. Gemeinsam haben sie "Spaß mit dem Gabelstapler", treffen auf Kinder in "faszinierte Knirpse" und haben "Probleme mit dem Korken" beim Öffnen des Champagners.

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