Ridiculousness
Folge vom 08.08.2026: Sterling und Lolo Wood CXLV
21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Rob, Steelo und Lolo Wood präsentieren kuriose Internetclips mit spektakulären Salti im Schnee, überraschenden Rettungsaktionen nach Stolperern und Menschen, die mit außergewöhnlichen Kunststücken kopfüber für Staunen und Lacher sorgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany