Ridiculousness
Folge vom 15.08.2026: Polo G
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 16
Rob, Steelo und Lolo Wood werden, zusammen mit ihrem Gast Polo G, "Von Englein Bewacht", sie gewinnen auf ganzer Linie in "Hürden überwinden" und merken, mit manchen Geschenken hätte man besser "Früh anfangen".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19-20, Season 22-25, Season 25-31, Season 31, Season 33-35, Season 35-40, Season 40-43: MTV Germany