Riverfighters
Folge 5: Killervögel greifen Angler an
18 Min.Ab 12
In diesem Video sind John Chowns und Christian Kahl von den Riverfighters auf einem ihrer berühmten Angelausflüge und zeigen euch, wie man die richtige Drift mit dem Boot nimmt. Dabei werden sie von "Killervögeln" angegriffen.
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
© Riverfighters UG