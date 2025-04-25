Der Geheime See - Hier gibt es nur MeterhechteJetzt kostenlos streamen
Riverfighters
Folge 4: Der Geheime See - Hier gibt es nur Meterhechte
37 Min.Ab 12
In diesem Video besuchen Johnny und Chris von den Riverfighters einen geheimen See und fangen einen Meterhecht nach dem anderen. Sie angeln pelagisch auf die ganz großen Hechte und rasieren mal komplett!
Genre:Spezial, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Riverfighters UG