Auf Zander angeln vom Ufer am Fluss - So jiggst du die Buhnen richtig ausJetzt kostenlos streamen
Riverfighters
Folge 6: Auf Zander angeln vom Ufer am Fluss - So jiggst du die Buhnen richtig aus
29 Min.Ab 12
In diesem Video erklärt euch John Chowns von den Riverfighters, wie er eine Buhne am Fluss richtig mit dem Gummifisch ausangelt.
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Riverfighters UG