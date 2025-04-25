Barsch Eskalation - Angeln mit Naturködern am Drop-Shot RigJetzt kostenlos streamen
Riverfighters
Folge 11: Barsch Eskalation - Angeln mit Naturködern am Drop-Shot Rig
25 Min.Ab 12
In diesem Video sind John Chowns und Christian Kahl von den Riverfighters auf Barsch aus. Sie versuchen ein kleines Duell und wollen schauen was besser fängt an diesem Tag.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Riverfighters
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Riverfighters UG