Rolling - Das Quiz mit der Münze
Folge 15: Thilo, Martin, Katharina
43 Min.Ab 12
In "Rolling - Das Quiz mit der Münze" müssen drei Teams eine Münze über ein Spielfeld in verschiedene Fächer mit Gewinnbeträgen rollen. Beantwortet man die dazugehörige Frage korrekt, wird das Geld dem Teamkonto gutgeschrieben. Ereignisfelder können dem Spiel jedoch eine unerwartete Wendung geben. Heute treten an: Das Paar Aleksandra Bechtel & Thilo (56) vs. Guildo Horn & Martin (46) vs. Kai Ebel & Katharina (27).
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi