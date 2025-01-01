Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rolling - Das Quiz mit der Münze

SAT.1Staffel 1Folge 19
Folge 19: Vanessa, Tom, Sanijel

43 Min.Ab 12

In "Rolling - Das Quiz mit der Münze" müssen drei Teams eine Münze über ein Spielfeld in verschiedene Fächer mit Gewinnbeträgen rollen. Beantwortet man die dazugehörige Frage korrekt, wird das Geld dem Teamkonto gutgeschrieben. Ereignisfelder können dem Spiel jedoch eine unerwartete Wendung geben. Heute treten an: Das Paar Aleksandra Bechtel & Vanessa (26) vs. Reiner Calmund & Tom (30) vs. Sonja Zietlow & Sanijel (31).

