Wie geht's, Deutschland? - Abstieg oder Aufstieg

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 10.02.2025
Folge 3: Wie geht's, Deutschland? - Abstieg oder Aufstieg

91 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12

Massenentlassungen, Betriebsschließungen, Rezession. Die Angst vor Jobverlust und wirtschaftlichem Abstieg geht um. Das ist Deutschland vor der Wahl. Ronzheimer spricht mit Menschen, die von der Krise hart gebeutelt sind. Was sind ihre Sorgen, ihre Nöte - aber auch Hoffnungen? Wer scheffelt ein Vermögen damit, dass Normalverdiener immer weniger in der Tasche haben? Und was sagen die politischen Entscheidungsträger in Berlin so kurz vor der Wahl?

SAT.1
