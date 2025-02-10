Wie geht's, Deutschland? - MigrationJetzt kostenlos streamen
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
Folge 2: Wie geht's, Deutschland? - Migration
94 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Kaum ein Thema wird in Deutschland so kontrovers diskutiert wie die Migration. 2023 stellten rund 350.000 Flüchtlinge einen Asylantrag. Städte und Kommunen sind mit der Unterbringung und der erfolgreichen Integration überfordert. Ist die Angst vor Kriminalität und Überfremdung berechtigt? Ist eine Verschärfung der Migrationspolitik notwendig? Paul Ronzheimer verschafft sich ein Bild von der aktuellen Lage. Der Journalist spricht mit Geflüchteten, Politikern, Polizei und Bürgern.
