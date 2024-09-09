Zum Inhalt springenBarrierefrei
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

Wie geht's, Deutschland? - Rechtsruck

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 09.09.2024
Wie geht's, Deutschland? - Rechtsruck

RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

Folge 1: Wie geht's, Deutschland? - Rechtsruck

93 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12

Warum ist das Rechtsextreme in Deutschland so populär? Der renommierte Journalist Paul Ronzheimer geht dieser Frage nach. Für seine Recherche lebt er unter anderem einige Zeit im thüringischen Greiz, dem Wahlkreis von AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke. Außerdem trifft der Journalist Anhänger rechter Gruppierungen und erfährt, wie unterschiedlich die Gründe für ihre Gesinnung sind.

