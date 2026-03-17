Wie geht's, Deutschland? - Migrations-WendeJetzt kostenlos streamen
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
Folge 4: Wie geht's, Deutschland? - Migrations-Wende
94 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Knallhart zurückweisen, mehr abschieben - die Bundesregierung hat ein klares Ziel formuliert: die sogenannte Migrationswende. Paul Ronzheimer zieht erste Bilanz und macht den Test: Wie schwer ist es inzwischen, mit einem Transporter über die Grenze zu fahren? Was ist mit integrierten, berufstätigen Zuwanderern, die plötzlich ausgewiesen werden? Hat die Regierung die Migrationswende geschafft? Diese Frage stellt Ronzheimer im anschließenden Talk Innenminister Alexander Dobrindt.
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RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1