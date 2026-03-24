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RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

Wie geht's, Deutschland? - Die Rechte Mitte

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 24.03.2026
Wie geht's, Deutschland? - Die Rechte Mitte

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RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

Folge 5: Wie geht's, Deutschland? - Die Rechte Mitte

90 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Die Grenze zwischen rechtskonservativ und rechtsextrem verschwimmt zunehmend. Welchen Anteil hat die Politik daran, dass unsere Gesellschaft immer mehr zerreißt? Paul Ronzheimer spricht mit einer Frau, die mit ihrer Familie bricht, weil diese politisch an den rechten Rand rückt, er redet mit jungen AFDlern und linken Aktivisten. Im Anschluss diskutiert Paul Ronzheimer im Talk mit Vizekanzler Lars Klingbeil darüber, was passieren muss, damit wir die Spaltung überwinden können.

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