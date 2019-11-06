Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
"Kantine Weigang" in Prenzlau

Folge 1: "Kantine Weigang" in Prenzlau

88 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ilona Weigang ist ein echtes Uckermark-Original - aber leider keine Geschäftsfrau! Neben ihrer Hauptkantine betreibt sie auch die Rathaus-Kantine von Prenzlau und liefert zusätzlich noch jeden Mittag Essen an Firmen, Senioren und Stadtbewohner. Doch obwohl sie täglich etwa 400 Gerichte verkauft, ist sie sich nie sicher, ob sie am Ende des Monats ihre Mitarbeiter bezahlen kann, geschweige denn, dass etwas für sie und ihren Mann übrig bleibt! Ihre letzte Chance ist Frank Rosin. Rechte: kabel eins

