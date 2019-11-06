Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3: "Silvis Kantine" in Berlin-Kreuzberg
88 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Silvia Kurgan ist ein echtes Berliner Original. Seit nunmehr drei Jahren betreibt sie "Silvis Kantine" mitten im Berliner Szeneviertel Kreuzberg. Doch mehr als 50 Essen gehen bei ihr im Moment nicht über die Theke. Ein Grund dafür: Der bekennende Fleischfan bietet nur schwere deutsche Hausmannskost, was in dem bunten Stadtviertel nicht jedem schmeckt. Inzwischen hat Silvia einen riesigen Schuldenberg angehäuft - kann Frank Rosin ihr helfen? Rechte: kabel eins
