Folge 1: Das "Portofino" in Gescher - Ohne Amore, keine Pizza!
96 Min.Folge vom 03.01.2013Ab 12
Mohamed Moselhy (53) führt das Restaurant "Portofino" in Gescher im Münsterland seit Mai 2010. Der gebürtige Ägypter hatte 80.000 Euro in den Umbau investiert, doch das Lokal ist meist leer. Liegt es an der großen Speisekarte, die keine klare Linie verfolgt? Oder an der schlechten Buchhaltung? Frank Rosin soll helfen, bevor Mohamed pleitegeht. Keine leichte Aufgabe: Der Sternekoch muss dem Restaurantbesitzer klarmachen, dass seine Geschäftsidee so nicht funktioniert!
