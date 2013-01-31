50er-Jahre-Stil & keine Gäste im "Mad Joe's"! Auch der "Hirsch" steht vor PleiteJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: 50er-Jahre-Stil & keine Gäste im "Mad Joe's"! Auch der "Hirsch" steht vor Pleite
90 Min.Folge vom 31.01.2013Ab 6
Ein American Diner im 50er Jahre Stil - das war schon immer der Herzenswunsch von Jörg Buntenbach (52). Mit Hilfe seiner Mutter Roswitha (73) eröffnet der gelernte Koch vor sieben Jahren das "Mad Joe's" in Wernigerode. Doch der Laden läuft nicht! Frank Rosin soll helfen. Auch im sächsischen Oederan ist Rosins Hilfe gefragt: Das Traditionsrestaurant "Hirsch" steht kurz vor der Pleite.
