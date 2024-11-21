Kleinkrieg in Großlittgen: Dorfgemeinschaft gegen das "Gasthaus zum Eck"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 7: Kleinkrieg in Großlittgen: Dorfgemeinschaft gegen das "Gasthaus zum Eck"
Folge vom 21.11.2024
Dieses Mal verschlägt es Frank Rosin in die schöne Eifel. Doch was er dort vorfindet, ist alles andere als pure Idylle. Wirtin Lydia Aghegyi ist mit ihrem Hotel und Restaurant heillos überfordert. Nicht nur, dass hier jegliche Kochkenntnisse fehlen - auch der Druck von außen ist enorm. Kann Frank Rosin das aufgebrachte Dorf und die zugezogene Wirtin Lydia wieder versöhnen? Und findet er überhaupt ein geeignetes Konzept für das abgelegene "Gasthaus am Eck"?
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
