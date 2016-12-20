Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

"Rosins Restaurants" Weihnachts-Spezial: Ein besonderer Rückblick

Kabel EinsStaffel 9Folge 8vom 20.12.2016
"Rosins Restaurants" Weihnachts-Spezial: Ein besonderer Rückblick

"Rosins Restaurants" Weihnachts-Spezial: Ein besonderer RückblickJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 8: "Rosins Restaurants" Weihnachts-Spezial: Ein besonderer Rückblick

87 Min.Folge vom 20.12.2016Ab 6

Pünktlich zur Weihnachtszeit lädt Frank Rosin sein ganzes Team zu einem ganz besonderen Highlight ein: Ein großes Weihnachtskochen mit einem Rückblick auf die emotionalsten, spannendsten und turbulentesten Restauranteinsätze! Frank Rosin kocht sein persönliches Lieblings-Drei-Gänge-Menü Schritt für Schritt zum Mitkochen. Wer also noch keine Idee für das Festessen hat, sollte genau aufpassen!

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen