Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!

"Königliches Brauhaus & Severus Stube", Boppard

Kabel EinsStaffel 2020Folge 1vom 23.07.2020
"Königliches Brauhaus & Severus Stube", Boppard

"Königliches Brauhaus & Severus Stube", BoppardJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!

Folge 1: "Königliches Brauhaus & Severus Stube", Boppard

84 Min.Folge vom 23.07.2020Ab 12

Jung-Gastronom Özay (37) will Anfang dieses Jahres mit der "Severus Stube" und dem "Königlichen Brauhaus" in Boppard durchstarten. Doch nur kurz nach der Eröffnung wird der vollmotivierte Restaurantbetreiber von der Coronakrise ausgebremst. Neun Festangestellte müssen bezahlt werden, das Kurzarbeitergeld und die Soforthilfen sind noch nicht geflossen und auf dem Konto sind nur noch 1.000 Euro. Bildrechte: Kabel Eins.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!

Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!

Alle 1 Staffeln und Folgen