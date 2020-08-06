"Zum Kastanienhof", LobstädtJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!
Folge 3: "Zum Kastanienhof", Lobstädt
82 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12
Ca. 20 km südlich von Leipzig im 3.000-Einwohner-Ort Lobstädt hat sich der gelernte Koch Inko (57) vor 26 Jahren das Wirtshaus "Zum Kastanienhof" gekauft und seitdem erfolgreich geführt. Doch seit der Corona-Krise gleicht der Kastanienhof einem Geisterschloss. Fast das komplette Personal ist in Kurzarbeit. Mit Take-Away-Angeboten versuchen sich Inko und Ehefrau Cornelia über Wasser zu halten. Dennoch haben sie 90 Prozent Umsatzeinbußen ... Bildrechte: Kabel Eins
Genre:Dokumentation, Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins