"Kutzeburger Mühle", Cottbus

Kabel EinsStaffel 2020Folge 4vom 13.08.2020
Folge 4: "Kutzeburger Mühle", Cottbus

82 Min.Folge vom 13.08.2020Ab 12

Der gelernte Kellner Norman hat im Herbst 2019 das Ausflugslokal "Kutzeburger Mühle" von seinem damaligen Chef übernommen. Obwohl er nie selbstständig sein wollte und keinen Cent finanzielle Sicherheit hat, übernimmt er die Verantwortung für das Lokal. Seitdem läuft das Geschäft miserabel und nun muss Norman aufgrund der Coronakrise auch noch komplett dichtmachen. Kann Frank Rosin trotz der weltweiten Pandemie Norman und die "Kutzeburger Mühle" retten?

Kabel Eins
