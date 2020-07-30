"Gasthof Satrup Krog", SatrupJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!
Folge 2: "Gasthof Satrup Krog", Satrup
85 Min.Folge vom 30.07.2020Ab 12
Was sich in Satrup niemand hätte vorstellen können, droht jetzt harte Realität zu werden: Der "Gasthof Satrup Krog" - Mittelpunkt des Orts und Innbegriff des Dorflebens - steht vor dem Aus. Denn durch die Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie stehen die Betreiber Christian (37) und Stefanie (40) vor dem größten finanziellen Problem ihres Gastronomie-Lebens. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Dokumentation, Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins