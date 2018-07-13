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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Angst vor Veränderung

TLCFolge vom 13.07.2018
Angst vor Veränderung

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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Folge vom 13.07.2018: Angst vor Veränderung

44 Min.Folge vom 13.07.2018Ab 12

Adam und Amy sind auf dem Weg nach Foxborough, Massachusetts, wo ein Ehepaar ihre Hilfe braucht: Holly und Tom wohnen seit 1999 in einem Haus, in dem unerklärliche Dinge vor sich gehen. Inzwischen weiß die Familie nicht mehr weiter und lebt in ständiger Angst. Mysteriöse Schatten wandern durch das Gebäude, außerdem sind Stimmen zu hören, so dass nicht nur die Kinder zittern, sondern auch der Hund durchdreht. Da auch Nachbarin Cindy die paranormalen Erscheinungen sieht, ist pure Einbildung wohl ausgeschlossen. Kann es sich um den Geist von Hollys Mutter handeln, mit der sie sich - kurz vor deren Tod - zerstritten hatte?

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