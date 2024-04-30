Klaas bildet Joko zum Friseur ausJetzt kostenlos streamen
Salon Joko & Klahaars
Folge 1: Klaas bildet Joko zum Friseur aus
10 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 6
Als ausgebildeter Friseur hat Klaas einiges an Erfahrungen und Skills, die er mit Joko teilen möchte. Im "Salon Joko & Klahaars" macht Joko deshalb seinen Friseur-Meister und freiwillige Mitarbeiter:innen dürfen seine ersten Opfer werden.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Florida TV