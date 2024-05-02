Joko wird ins kalte Wasser geworfenJetzt kostenlos streamen
Salon Joko & Klahaars
Folge 2: Joko wird ins kalte Wasser geworfen
14 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 6
Nachdem Joko bereits zusammen mit Klaas an einem Mitarbeiter üben durfte, kann er jetzt unter Beweis stellen, wie gut er aufgepasst hat. Wird er seine erste Kundin genauso professionell behandeln wie Andreas?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Salon Joko & Klahaars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Florida TV