Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Salon Joko & Klahaars

Die Stunde der Wahrheit: Wie kommt das Joko & Klahaars Umstyling an?

JoynStaffel 1Folge 3vom 04.05.2024
Die Stunde der Wahrheit: Wie kommt das Joko & Klahaars Umstyling an?

Die Stunde der Wahrheit: Wie kommt das Joko & Klahaars Umstyling an?Jetzt kostenlos streamen

Salon Joko & Klahaars

Folge 3: Die Stunde der Wahrheit: Wie kommt das Joko & Klahaars Umstyling an?

12 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 6

Für Joko und Klaas neigt sich ein anstrengender Tag langsam dem Ende zu. Doch bevor die beiden sich wieder mit Promis im Studio anlegen können, muss natürlich noch die wichtigste Frage geklärt werden: Sind alle Kunden und Kundinnen zufrieden mit dem Ergebnis?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Salon Joko & Klahaars
Joyn
Salon Joko & Klahaars

Salon Joko & Klahaars

Alle 1 Staffeln und Folgen