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Salzburg heute

Salzburg heute vom 04.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1079vom 04.04.2026
Salzburg heute vom 04.04.2026

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Folge 1079: Salzburg heute vom 04.04.2026

20 Min.Folge vom 04.04.2026

Vermisster Skitourengeher tot aus Lawine geborgen | Asylquartier Bergheim prüft Schulmodell für Kinder | Alkolenker misslingt Fahrerflucht | Digitaler Euro bereitet Menschen Sorgen | Graffiti-Vandalismus nimmt wieder zu | Kunsthändler freuen sich über neue Messe | Salzburg gibt österreichweit am meisten für Ostergeschenke aus | Salzburger Frauen-Mannschaft erstmals im ÖFB-Cup Finale

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